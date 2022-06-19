6'ncı kattan düşen inşaat işçisi öldü

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, çalıştığı hastane inşaatının 6'ncı katından düşen işçi Burhanettin Kılıç (44), hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Hastane inşaatının 6'ncı katında demirlerin paslanmaması için antipas uygulaması yapan Burhanettin Kılıç, dengesini kaybedip, zemine düştü. Kılıç'ın düştüğünü gören diğer işçiler, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-06-19 11:34:40
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