Kangal’da mezuniyet coşkusu Kangal Meslek Yüksekokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kangal Meslek Yüksekokulu 20212022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi

Düzenlenen törende, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Bankacılık Sigortacılık ve Halkla İlişkiler Programını tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi. Programa Kangal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Salih Yüksek, Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, akademisyenler ve birçok kurum müdürü katıldı.

Okulu derece ile bitiren öğrencilere belgelerini Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın ve okul idarecileri verdi. Tören okunan öğrenci andı ve kep fırlatılarak sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.