Sivasspor maçlarına ilgi beklenilenin altında oldu

20212022 sezonunu 54 puanla tamamlayan DG Sivasspor, geride kalan sezonda aradığı taraftar desteğini bulamadı.

Spor Toto Süper Ligde geride bıraktığımız sezonda taraftar sayıları açıklanırken taraftar konusunda en az kulüpler arasında Sivasspor Kulübü de yer aldı.

20212022 sezonunda Yiğidolar’ın evinde oynadığı maçlarda toplam 62 bin 83 biletli taraftar izlerken maç başına ortalaması 3 bin 268 taraftar oldu. 27 bin 532 kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumunun bu sene doluluk oranı ise yüzde 11,87 oldu. Süper Ligde birçok takım taraftar rekoru kırarken kırmızıbeyazlılar 1. lig ve 2. lig takımlarının bile gerisinde kaldı.

En çok taraftar Trabzon’da

20212022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, en çok taraftara sahip olan takım konumunda. Bordomavilileri evinde oynadığı maçlarda toplam 546 bin 736 biletli taraftar takip etti. Trabzon temsilcisinin maç başına ortalaması 28 bin 776 taraftar oldu.

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