Fayçal Fajr, Al Wehda FC Mekke ile anlaştı

DG Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Fayçal Fajr, Suudi Arabistan kulüplerinden AlWahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivasspor’a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Kırmızıbeyazlılarla sözleşmesi sona eren Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden AlWahda Mekka'ya transfer oldu.
AlWahda Mekka kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Diğer yandan Sivasspor formasıyla 83 maça çıkan Fayçal, 9 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.
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