Sivas’ta piyasaya sahte para sokarken yakalandılar Sivas’ta piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişi yakalandı

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Sivas’ta piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldıkları ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma ile piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişiyi kıskıvrak yakalardı. Yapılan çalışmada; akaryakıt istasyonu, fırın ve büfe gibi işletmelere verilen 11 adet 100 TL’lik sahte banknotlar ele geçirildi. 3 kişi hakkında sahte para suçlaması ile işlem başlatıldı.

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