Sivasspor’dan Fayçal Fajr’a teşekkür

Sivasspor, takımdan ayrılan Fayçal Fajr’a teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Sivasspor, takımdan ayrılan başarılı futbolcu Fayçal Fajr’a teşekkür etti. Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “14 Eylül 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Fayçal Fajr'in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Fayçal'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.