Sivasspor’dan Felix’e teşekkür

Putin duyurdu: Silahlı kuvvetlerimiz daha da güçlenecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor Kulübü, takımdan ayrılan Jorge Felix’e teşekkür etti.

Sivasspor, takımdan ayrılan futbolcu Jorge Felix için teşekkür mesajı yayımladı. Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, futbolcu Jorge Felix ile yolların ayrıldığı duyurulurken, “4 Ağustos 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Jorge Felix'in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Felix'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.