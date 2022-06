Hayat Ağacında hisse bedeli 3950 TL olarak açıklandı

Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği bir kurban hisse bedelini 3950 TL olarak belirlerken, kurban kesimlerini kamera kaydına alarak bağışçılara ulaştırıyor.

Kurulduğu günden itibaren veren el ile alan eli buluşturan Hayat Ağacı Derneği, bu yıl da ‘Vekâletle Kurban’ kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankasını ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vekâleten kurban bağışında bulundu. 2022 yılı kurban bağışı hisse bedelinin 3950 TL olduğunu duyuran Başkan Bilgin, hayırsever vatandaşlardan ihtiyaç sahipleri için destek istedi.

Hayır sahiplerinin bağışlarının Gıda Bankası vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Başkan Bilgin, “Hayat Ağacı Derneği’nde Vekaletle Kurban Kampanyası bu yılda devam ediyor. Uzun yıllardır şeffaf ve oturmuş bir sistemle vekâletle kurban kesmek isteyen hemşehrilerimizin kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlıyoruz. Bu yıl da vekâletle kurban kesmek isteyen hemşehrilerimizin kurbanlarını keseceğiz. Belirlenen büyükbaş kurban hisse bedelimiz 3950 TL. Hemşehrilerimiz bu ücreti banka yoluyla veya bizzat Hayat Ağacı Derneğimize uğrayarak ödedikleri takdirde kendi adlarına sağlıklı, seçilmiş, şartlara uygun kurbanlıklarımızı sağlıklı ortamda keserek ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Hayırseverlere ise istedikleri takdirde kurban hisselerinden 5 kilogram et verilecektir” dedi.

Bilgin, “Kurban bağışlarını Hayat Ağacı Derneğimizin banka hesaplarına 6 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00’a kadar yapabilirler. Kurban bağışlarını elden yapmak isteyen hemşehrilerimiz için ise son gün 8 Temmuz Cuma saat 12.00 olacak. Hayır sahiplerinin hisse bağışları sayesinde yılın geri kalan dönemlerinde de ihtiyaçlı kimseler için her ay limit dışı et verilebilecektir” şeklinde konuştu.

