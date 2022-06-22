120 Kilo kaçak tütün ele geçirildi Sivas’ın Gürün ilçesinde yakalanan 120 kilo kaçak tütüne el konuldu

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Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 120 kilo kaçak tütüne el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından KayseriMalatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi geçişi üzerinde yapılan yol kontrollerinde A.B. isimli şahsa ait araç durdurularak arandı. Yapılan aramada 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütünlere el konulurken A.B. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçlaması ile adli ve idari işlem başlatıldı.

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