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Sivas'ta polis adayları mezun oldu, kep fırlattı

DHA

Sivas'ta polis adayları mezun oldu, kep fırlattı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS Polis Meslek Eğitim Merkezi´nde (POMEM) 27'nci dönem polislik mesleki eğitim programını tamamlayan 427 öğrenci mezun oldu. Mezunların yemin ederek kep fırlattıkları törende, aileler ve polis adayları duygusal anlar yaşadı. 
POMEM bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar, protokol üyeleri ve polis adaylarının aileleri katıldı. 
Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek polis adaylarına seslenerek, "Bugün sizler çok şerefli  bir mesleğe, devletimizin adeta vitrini olan çok önemli bir kuruma ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Bu bilinçle ve emniyet teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız. Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza, meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum" dedi. Konuşmaların ardından 27'nci dönem birincisi Harun Başar yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi. Tören mezun olan 427 polis adayının yemin etmesi ve kep atmasıyla sona erdi. Törende ailelerine kavuşan polis adayları, duygu dolu anlar yaşadı. Çocuklarını polis üniforması ile gören yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. (DHA)
   DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-06-22 12:37:06

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