Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi

İHA

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi

Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi
Sivas’ta 443’ü endemik tür olmak üzere yaklaşık 2 bin farklı bitki türü bulunuyor. Sivas’ın Zara ilçesi; kekik, nane, ballıbaba, söğüt, taş yoncası ve keven gibi bitkiler ile endemik birçok çiçek türüne ev sahipliği yapıyor. Zara sahip olduğu flora ve iklim şartları ile yerli ve gezgin birçok arıcıyı da ağırlıyor. Zara, çiçek balı üretiminde ilk sırada, arıcılık işletme sayısı bakımından ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer alıyor. İlçe sınırları içerisinde üretilen ve yakın zamanda tescillenen Zara balında bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek bu yıl bal üretiminde önceki yıla oranla yüzde 4050 arasında artış beklediklerini belirtti.

Zara’da bal üretimi Selçuklu dönemine uzanıyor
Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede bal üretiminin Selçuklu dönemine kadar uzandığını belirterek, “İlçemizde; Selçuklu’dan bu yana kovan kara arıcılık yapılmaktadır. Zara balı adını o günlerde aldı. 1970’li yıllarında fileli kovana geçilmesiyle arıcılık faaliyetleri ilçemizde artmıştır. 1996 yılında ilçenin protokolü bal festivalleri düzenleyerek o günlerden bu günlere taşımışlarıdır” şeklinde ifade etti.

Hedef bin 400 ton
Başkan Şimşek, Zara ilçesinde geçen yıl 900 ton bal hasadı yapıldığını bu yıl ise hedeflerinin bin 400 ton olduğunu ifade ederek, “Bu dönem arıcılıkla uğraşanları ziyaret ettiklerimizde iyi haberler alıyoruz. Beklentimiz bin 400 ton bal rekoltesi. Arıcılıkla uğraşan arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bu sene yüzde 40, yüzde 50’ye varan rakamlara rekoltemizin artacağını söylüyorlar. Bu da Zara ilçesi için sevindirici bir haberdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta Kuzey Şeritli Semenderi görüntülendi
YEREL HABERLER Sivas’ta Kuzey Şeritli Semenderi görüntülendi
Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı
YEREL HABERLER Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı
En uzun gecede, 751 yıllık medresede şiir dinletisi Sivas’ta bulunan tarihi Buruciye Medresesinde düzenlenen gecede Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, "Aynadan Geçen” isimli şiirlerini okuyarak şiirlerin hikayelerini anlattı.
YEREL HABERLER En uzun gecede, 751 yıllık medresede şiir ...
Ressamlara taş çıkartan tabloları çizerek değil ilmek atarak işliyor Sivaslı halı dokuma ustası Mehmet Yüceyurt, ilmek ilmek dokuduğu halıların üzerine insan portresi işleyerek yurt dışına satıyor
YEREL HABERLER Ressamlara taş çıkartan tabloları çizerek değil ilmek ...
Validen polis adaylarına “Cemaatlerden ve tarikatlardan uzak durun” çağrısı Sivas Polis Meslek Eğitimi Merkezi’nde mezuniyet coşkusu ve polis olmanın verdiği gurur birlikte yaşandı, törende konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, polis adaylarına cemaatlerden ve tarikatlardan uzak durmaları çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Validen polis adaylarına “Cemaatlerden ve ...
Önder Motor birinciliğe layık görüldü Hero Motor’un İstanbul ve Fethiye bayisi Önder Motor, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler dalında Türkiye birinciliğine layık görüldü
YEREL HABERLER Önder Motor birinciliğe layık görüldü Hero Motor’un ...
Sivas'ta polis adayları mezun oldu, kep fırlattı
YEREL HABERLER Sivas'ta polis adayları mezun oldu, kep fırlattı
Uzmanı açıkladı: “Modern yaşam obeziteyi etkiliyor”
YEREL HABERLER Uzmanı açıkladı: “Modern yaşam obeziteyi etkiliyor”
Adı Aksu fakat içinde su yok Bozkırın ortasındaki Sivas’ta, adını içerisinden akan yapay ırmak ve su fıskiyelerinden alan Aksu Parkı, susuz kalan görüntüsüyle müdavimlerini üzdü
YEREL HABERLER Adı Aksu fakat içinde su yok Bozkırın ortasındaki ...
Minareleri görüp gelenler camiyi bulamıyor Bu köyde camiye gitmek için minareleri takip edenler, vardıklarında camiyi yerinde bulamıyor
YEREL HABERLER Minareleri görüp gelenler camiyi bulamıyor Bu köyde ...
120 Kilo kaçak tütün ele geçirildi Sivas’ın Gürün ilçesinde yakalanan 120 kilo kaçak tütüne el konuldu
YEREL HABERLER 120 Kilo kaçak tütün ele geçirildi Sivas’ın Gürün ...
Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
SCÜ’de mezuniyet coşkusu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi
YEREL HABERLER SCÜ’de mezuniyet coşkusu Sivas Cumhuriyet ...
Sivas’ta seçmenin yüzde 25’i AK Parti üyesi AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu üye seferberliği başlattıklarını belirterek Sivas’ta seçmenin yüzde 25’inin AK Parti üyesi olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Sivas’ta seçmenin yüzde 25’i AK Parti üyesi AK Parti ...
Kayıtlı üyelerine et dağıttı LÖSEV Sivas’ta kayıtlı tüm hasta ailelerine kırmızı et dağıtımı yaptı
YEREL HABERLER Kayıtlı üyelerine et dağıttı LÖSEV Sivas’ta kayıtlı ...
Hayat Ağacında hisse bedeli 3950 TL olarak açıklandı
YEREL HABERLER Hayat Ağacında hisse bedeli 3950 TL olarak açıklandı
Sivasspor’dan Felix’e teşekkür
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Felix’e teşekkür
Asırlar önce askerlerin yarasını sarıyordu, günümüzde de önemini koruyor Doğada kendiliğinden yetişen yara otu olarak da bilinen Sarı Kantaron bitkisi asırlar öncesinde yaraların tedavisinde kullanıldığı gibi günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde çare olarak kullanılıyor
YEREL HABERLER Asırlar önce askerlerin yarasını sarıyordu, günümüzde ...
Zekası ile ayıları yendi Bu alana giren ayılar arkasına bakmadan kaçıyor Sivas’ta bir arıcı kurduğu ilginç düzenekle kovanlarını zarar vermeden ayı saldırılarından korumayı başardı
YEREL HABERLER Zekası ile ayıları yendi Bu alana giren ayılar ...
Sivasspor’dan Fayçal Fajr’a teşekkür
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Fayçal Fajr’a teşekkür

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.