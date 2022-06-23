Köpek dövüşüne suç duyurusu Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, Sivas’ta kangal köpeklerinin dövüştürüldüğü ihbarı üzerine gerekli mercilere şikayette bulunduklarını söyledi

Sivas Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, Sivas’ta Kangal köpeklerinin dövüştürüldüğü ihbarı üzerine gerekli mercilere şikayette bulunduklarını söyledi.

Sivas’ta HAYTAP'a yapılan ihbarda kangalların dövüştürüldüğü iddia edildi. Görüntülerle desteklenen ihbarda, boş bir arazide iki kangal köpeğinin kasıtlı olarak dövüştürüldüğü belirtildi. Sivas HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, ihbarla ilgili harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Kangal köpeklerinin sadakati ve iri cüsselerinin sahipleri tarafından bahis malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Çubukçu, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.



“Kangallar bahis oyunlarının kurbanı oluyor”

Çubukçu, maddi kazanç elde etmek uğruna köpeklerinin canlarının umursanmadığını belirterek, “HAYTAP ihbar hattına kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından video ve fotoğraflı olarak köpek dövüştürülmesiyle alakalı ihbar geldi. Ne yazık ki görüntü görüldüğü gibi hayvanlar orada net bir şekilde birbirleriyle kavga ettiriliyor. Kangal köpekleri Sivas’ın dünya ünlü tanınan bir değeri ama biz bu değerimize ancak bu şekilde sahip çıkıyoruz. Çıkarlarımızı gözeterek hayvanları vahşete sürüklüyoruz. İri cüsseleri ve sadakatleri ile bilinen aslında koyunları korumak için yetiştirilen bu köpekler bahis oyunlarının kurbanı oluyor. Sahipleri belki de ölümle sonuçlanacak bir yol olmasına rağmen umursamayarak başka köpeklerle kavga ettiriyor ve bunun üzerinden para kazanıyorlar. Gerekli tüm makamlarla görüştüm dava yolu açık inşallah hapis cezasıyla sonlanacak bir sürecin ilk adımını attık” şeklinde konuştu.



“Güzellik yarışmaları yapılmasın”

Çubukçu, Kangal köpeklerinin güzellik yarışmaları altında pazarlandığına dikkat çekerek, "İlimizde kangal köpeği güzellik yarışması adı altında bir yarışma düzenlenecek. Burada birçoğu köpek dövüştürücüsü olan üreticiler, köpeklerini meydana çıkartacaklar ve yaptıkları her işe meşrutiyet kazandıracaklar. Sivas Valiliği bu vahşete artık geçit vermesin. Bunlar, güzellik yarışması değil. Buraya katılan insanlar, hayvanları bir şekilde görücüye çıkarıp kavgaya meşru zemin hazırlayan insanlar” ifadelerini kullandı.

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