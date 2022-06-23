Sivas’ta piyasa değeri 78 bin TL olan kaçak oto aydınlatma parçaları ele geçirildi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde İran’dan Türkiye’ye yolcu taşımacılığı yapan bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramada İran uyruklu R.P. ve Ş.K. isimli şahısların valizlerinde piyasa değeri 78 bin TL olan gümrük kaçağı oto aydınlatma parçaları ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken iki şahsa kaçakçılık kanununa muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.