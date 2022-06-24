Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kadın kuaföründe kapının içine giren, 1,5 metre boyundaki yılan, itfaiye ekiplerince bir bölümü kesildikten sonra yakalama aparatıyla çıkarıldı.
Olay, Kümbet Mahallesi'ndeki kadın kuaför dükkanında meydana geldi. Kuaförün alüminyum profil kapısının içindeki yılanı gören çalışanlar, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkaramadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı sökerek itfaiye binasına götürdü. Ekipler, burada kapının bir bölümünü keserek yakalama aparatıyla yılanı girdiği yerden çıkardı. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-06-24 09:30:04
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