Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden oldu Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin “Türk dili ve kültürü” temalı yıl son etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin “Türk dili ve kültürü” temalı yıl son etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından organize edilen “Türk dili ve kültürü” temalı yıl son etkinliğinde, yabancı öğrencilerin sergiledi Türkçe ve Türk kültünü yansıtan etkinlikler izleyenlerin beğenisini topladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız başta olmak üzere, akademisyenler, yabancı ve yabancı öğrenciler ile veliler katıldı. Program yabancı öğrencilerin öncülüğünde okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Burada bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Buradaki misafir öğrencilerimiz dil öğrenirken kültürde öğreniyorlar. Buradan ayrıldıklarında ülkelerinde güzel işler yapacaklar. Bizlerde onlar güzel işler yaptıklarında mutlu olacağız. Onlar ülkelerine faydalı olurlarken aynı zamanda ülkemizin, üniversitemizin ve Sivas’ın kültür elçisi olacaklar. Misafir öğrencilerimizin sayısının artması için uğraşıyoruz Üniversite öğrencilerimizin yüzde 10’u kadar misafir öğrencimiz olmasını istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız.” dedi.

Etkinlikle yabancı öğrenciler Türkçe türküler söyledi, Türk halk oyunları gösterileri sergiledi. Ayrıca öğrenciler Türkçe olarak ‘hababam sınıfı’ skeci sergiledi. Öğrenciler düzgün Türkçeleri ve Türk halk oyunlarındaki yetenekleri ile izleyenlerin beğenisini topladı.

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