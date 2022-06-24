Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü söyledi



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Türk Dili ve Kültürü temalı yıl sonu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yabancı uyruklu öğrenciler türkü söyleyerek, yöresel halk oyunu gösterileri sundu.

SCÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Türk Dili ve Kültürü temalı yıl sonu organizasyonu yaptı. SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'ndaki etkinliğe SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Yıldız, "Öğrencilerimiz TÖMER'de Türkçe öğrenip daha sonra ilgili fakültelerde okuyorlar. Elbette Türkçe öğretmek zordur ama bu arkadaşlarımızın burada sunduğu gösteri bizim açımızdan önemli. Bu dilin ait olduğu ülkenin kültürünü öğrenmek ve bunu da gösteriye dönüştürmek ayrı bir maharettir. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından yıl sonu etkinlik gösterilerine geçildi. Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı ve yöresel halk oyunları gösterisi sundu. Ayrıca öğrencilerin 'Hababam Sınıfı' skeci ise etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte Gabonlu Zita Lekoumie'nin 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır' türküsünü okuması, katılımcılar tarafından alkışlandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-06-24 16:52:02



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