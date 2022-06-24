Samba Camara, 2 yıl daha Sivasspor’da

DG Sivasspor, sözleşmesi sona erecek defans oyuncusu Samba Camara ile 2 yıllık sözleşme uzattı.

Sivasspor, Samba Camara’nın 30 Haziran 2022’de sona erecek sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması için oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi sona erecek oyuncumuz Samba Camara'nın sözleşmesi 20232024 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı. Samba Camara'yı tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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