Cami bahçesi, çiçek bahçesine döndü Sivas Mehmet Akif Ersoy Sanayi Camii’nin bahçesi; cami görevlilerinin çabasıyla adeta çiçek bahçesine döndü

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Sanayi Cami rengârenk bahçesiyle görenlerin dikkatini çekiyor.

20 yıl önce yapılan camiyi 10 yıldan bu yana çiçeklerle donatan cami görevlileri Yusuf Yıldırım ve Ali Erdoğan, namaz vakitleri dışında da camide bulunarak her gün çiçeklerin bakım ve temizliğini yapıyor.

Camiyi ziyaret eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan özverili çalışmalarından dolayı cami görevlilerini tebrik ederek, "Böyle kutsal bir mekanın çiçeklerle donatılması ve etrafının tabiri caizse cennet bahçesi gibi olması takdire şayan bir olaydır” dedi.

Huzurlu bir ibadetin temizlikten ve güzellikten geçtiğini söyleyen Müftü Pehlivan, çiçeklerin camiye çok yakıştığını ifade etti.

“Finansmanı esnafımız sağlıyor”

Cami bahçesindeki güllerin ayrıca çevredeki esnaf tarafından da korunduğunu belirten Müezzin Yusuf Yıldırım "Çiçekler için finansmanı esnafımız sağlıyor. Gelip bakımlarını, sulamasını yapıyorlar. Özel bir gayreti olan, hobisi olan, çiçekleri seven buraya gelip bahçeye emek veriyor.”

Yıldırım; cami cemaatinin namaz vakti dışında da camiye gelerek cami bahçesinde vakit geçirdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.