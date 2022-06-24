Geleceğin mühendisleri mezun oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknoloji Fakültesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin mühendisleri mezun oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknoloji Fakültesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

İHA

Geleceğin mühendisleri mezun oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknoloji Fakültesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni yapıldı.
SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Kurşun, akademisyenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Kurşun gerçekleştirdi.
Dekan Prof. Dr. Turhan Kurşun; “İlkokuldan bu yana devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu aşamalarından biri olan lisans eğitimini başarıyla tamamladınız. Artık her biriniz başta kendinize olmak üzere ailelerinize ve ülkenize karşı sorumlu genç mühendislersiniz. Sizlerin ayrı bir özelliği yeni nesil mühendisler olmanızdır. Yeni nesil mühendis diyorum çünkü sizler teknoloji fakültelerinin amacına uygun olarak 7+1 sistemi ile yetişmiş hem teoriyi hem de uygulamayı bilen sektörün istediği mühendisler olarak iş hayatına atılacaksınız” dedi.
Törende 20202021 yılı fakülte birincisi de unutulmadı. Geçen yılın fakülte birincisine diploma ve teşekkür belgesini Kurşun verdi.
Bu yılın fakülte birincisine Rektör Yardımcısı Yekbaş, fakülte ikincisine Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, fakülte üçüncüsüne ise Dekan Kurşun diploma ve teşekkür belgesini verdi.
Tören öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından kep atmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cami bahçesi, çiçek bahçesine döndü Sivas Mehmet Akif Ersoy Sanayi Camii’nin bahçesi; cami görevlilerinin çabasıyla adeta çiçek bahçesine döndü
YEREL HABERLER Cami bahçesi, çiçek bahçesine döndü Sivas Mehmet Akif ...
Samba Camara, 2 yıl daha Demir Grup Sivasspor'da
YEREL HABERLER Samba Camara, 2 yıl daha Demir Grup Sivasspor'da
Samba Camara, 2 yıl daha Sivasspor’da
YEREL HABERLER Samba Camara, 2 yıl daha Sivasspor’da
Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü söyledi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü ...
Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden oldu Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin “Türk dili ve kültürü” temalı yıl son etkinliği renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli ...
Hindistan firmasından Türkiye’de dev yatırım kararı Türkiye pazarında ki Pazar payını arttıran Hero MotoCorp, Türkiye’de yapacağı dev bir yatırımla üretiminin bir bölümünü Türkiye’ye taşımayı planlıyor
YEREL HABERLER Hindistan firmasından Türkiye’de dev yatırım ...
Trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı Sivas’ın Gürün ...
Akülü araba hırsızı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Akülü araba hırsızı yakayı ele verdi
Kuaförde yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti Kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yılan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü
YEREL HABERLER Kuaförde yılan paniği itfaiyenin bahçesinde ...
Sabretmeyi naht sanatıyla öğrendi Naht sanatçısı Emre Açıl: "Müslüman'ın en büyük silahı sabırdır. Biz bu işi yaparak sabrımızı daha çok ileriye götürmeye çalıştık. Ağaç insana duygu veriyor. Ahşap üzerine ayetleri yazmak, işlemek işin daha çok içine çekiyor"
YEREL HABERLER Sabretmeyi naht sanatıyla öğrendi Naht sanatçısı Emre ...
Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı
YEREL HABERLER Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı ...
Piyasa değeri 78 bin TL olan kaçak oto aydınlatma parçaları ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasa değeri 78 bin TL olan kaçak oto aydınlatma ...
Hastane inşaatında 4 gün arayla ikinci kaza Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatından düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hastane inşaatında 4 gün arayla ikinci kaza Sivas’ta ...
Ortaokul öğrencileri korona günlerini kitaplaştırdı Sivas Selçuk Ortaokulu öğrencileri, salgın dönemi izlenimlerini kaleme aldıkları "Korona Günlükleri" kitabını İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'a hediye etti
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri korona günlerini ...
Ezanı en güzel okumak için yarıştılar Sivas’ta din görevlileri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada ezanı en güzel okumak için yarıştı
YEREL HABERLER Ezanı en güzel okumak için yarıştılar Sivas’ta din ...
SCÜ Mühendislik Fakültesi 34. dönem mezunlarını verdi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi 34’üncü dönem mezunları için tören düzenledi.
YEREL HABERLER SCÜ Mühendislik Fakültesi 34. dönem mezunlarını ...
Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü AK Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas’ın Gürün İlçesinde yanan ahırda 10 hayvanı telef olan vatandaşın zararını karşılama sözü verdi
YEREL HABERLER Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama ...
Çaldığı akülü aracı taşıyamayınca sürüp uzaklaştı Sivas’ta hırsız çalmak istediği akülü çocuk aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı
YEREL HABERLER Çaldığı akülü aracı taşıyamayınca sürüp ...
Emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını ...
Köpek dövüşüne suç duyurusu Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, Sivas’ta kangal köpeklerinin dövüştürüldüğü ihbarı üzerine gerekli mercilere şikayette bulunduklarını söyledi
YEREL HABERLER Köpek dövüşüne suç duyurusu Sivas Hayvan Hakları ...
Sivas’ta Kuzey Şeritli Semenderi görüntülendi
YEREL HABERLER Sivas’ta Kuzey Şeritli Semenderi görüntülendi
Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı
YEREL HABERLER Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı
En uzun gecede, 751 yıllık medresede şiir dinletisi Sivas’ta bulunan tarihi Buruciye Medresesinde düzenlenen gecede Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, "Aynadan Geçen” isimli şiirlerini okuyarak şiirlerin hikayelerini anlattı.
YEREL HABERLER En uzun gecede, 751 yıllık medresede şiir ...
Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut oldu Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara balında yüzde 50 rekolte artışı ile bin 400 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi
YEREL HABERLER Balda yüksek rekolte beklentisi arıcılara umut ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.