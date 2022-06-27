Sivaslı hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Sivaslı hacı adayları pandeminin ardından 2 yıl sonra hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı

Sivaslı hacı adayları pandeminin ardından 2 yıl sonra hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı.

Sivas’ta pandemi nedeniyle hacı adayları iki yıldır kutsal topraklara gidememişti. Pandeminin sona ermesi ile Sivas'ta yılın ilk hac kafilesi kutsal topraklara gitmek üzere dualar ve tekbirlerle uğurlandı. Hacı adayları için Sivas İl Müftülüğü tarafından Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalinde uğurlama programı düzenlerdi. Törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan, hac adayları ve aileleri katıldı. Uğurlama programı Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Hacı adayları duaların ve ezan okunmasının ardından yakınları ile vedalaşarak tekbirler eşliğinde yola koyuldu. Programda konuşan Vali Şimşek, çok anlamlı bir uğurlama için bir araya geldiklerini belirterek, "Hacı adaylarımızı kutsal topraklara buradan uğurluyoruz. Yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle ara verilen hac ibadetini tekrar başlatıyoruz. Sizleri kutsal topraklara uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kıymetli hacı adaylarımız size hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah ibadetinizi kabul etsin" şeklinde konuştu.

Öte yandan uğurlama programında konuşan Sivas Belediye Başkan'ı Hilmi Bilgin, “2021 yılında maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 nedeniyle tüm hayatımızı etkilediği gibi Hac ibadetimizi etkiledi ve hacca gitmek isteyen hemşerilerimiz 2 yıl boyunca hac ibadetini yapamadılar. Allaha şükürler olsun hayatın normale dönmesiyle birlikte bu ibadeti yapmak üzere niyet eden hemşerilerimizi bugün kutsal topraklara yolcu ediyoruz" şeklinde konuştu.

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