SCÜ’de destek hizmeti sunulacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Dersliği açılış töreni yapıldı.

Eğitim Fakültesi binasında yer alan eğitim merkezinin açılış törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Sivas Özel Eğitim Okullarından ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinden yöneticiler ve özel eğitim öğretmenleri ile akademisyenler katıldı.

Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fadime İşcen Karasu, yaptığı açıklamasında, “Merkezimiz 11 Haziran 2021 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur. Bugün aynı zamanda kuruluşumuzun birinci yıldönümü olması sebebiyle de bizler için özel bir anlam taşımaktadır. Merkezimizin en temel amaçları özel gereksinimli bireylere, ailelerine ve ilgili personele destek hizmet sunmak; toplumun özel gereksinimli bireylere yönelik bilinç, duyarlılık ve farkındalığını artıracak etkinlikler düzenlemek; özel eğitim alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel faaliyetler düzenlemek ya da bunlara katkıda bulunmak; üniversitemizin çeşitli birimlerine özel eğitim alanında uygulamalı eğitim fırsatları sunmaktadır. Diğer taraftan Eğitim Fakültesi Uygulama Dersliğinde ilimizde ve bölgemizde üniversite tabanlı bir merkezden doğrudan destek hizmet almak isteyen özel gereksinimli bireylere ve ailelerine değerlendirme, danışmanlık ve özel eğitim imkânı sağlanacaktır. Aynı zamanda özel gereksinimli birey ailelerine ve bu gruba hizmet sunan ilgili tüm personele yönelik alanında uzman akademisyenler tarafından bilimsel dayanaklı seminerler, eğitimler, workshoplar düzenlenecektir” dedi.

Açılışın ardından Eğitim Fakültesi Uygulama Dersliği, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Kayahan Yüksel tarafından konuklara gezdirilerek, dersliğin tanıtımı için sunum yapıldı.

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