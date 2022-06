Pamuklupınar mezunları 25. kez buluştu Pamuklupınar lisesi mezunları 25. Geleneksel Pamukpınarlılar Buluşmasını gerçekleştirdi

Pamuklupınar lisesi mezunları 25. Geleneksel Pamukpınarlılar Buluşmasını gerçekleştirdi.

Pamukpınar Mezunları Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından koordine edilen 25. Geleneksel Pamukpınarlılar Buluşması çok sayıda Pamukpınarlının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas’ta 80 yıldır eğitim öğretim hizmeti veren Pamukpınar’da öğrenci, idareci, öğretmen, personel olarak bulunmuş tüm Pamukpınarlıların her yıl bir araya gelerek hasret gideriyor. 25. Geleneksel Pamukpınarlılar Buluşmasında duygulu, sıcak ve samimi anlar yaşandı. Her sene olduğu gibi bu sene de katılımcılara kuru fasulye, pilav ve hoşaf ikramı yapıldı.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında; önümüzdeki birkaç yıl içinde kapanması, sahipsiz kalması, arazilerinin ve her karışında bir tarih yatan binalarının korunamaması tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Pamukpınar’ın akıbetine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 80 yıldır hemen her meslekten yetiştirdiği çok önemli şahsiyetlerle Ülkemizin eğitimine damga vuran Pamukpınar’ın, tarihi misyonuna, kültürüne ve ruhuna uygun yeni bir kurumsal ve işlevsel yapıya dönüştürülmesi konusunda İlimizin ve ülkemizin siyasilerinin, bürokratlarının ve sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi ve Pamukpınar ruhunun yaşatılması konusunda çözümler üretilmesi temennileri dile getirildi.

Pamukpınar’ın tarihçesi

1942 yılında Köy Enstitüsü olarak açılan Pamukpınar, 1952 yılında Erkek İlk öğretmen Okulu, 1976 yılında Öğretmen Lisesi, 1988 yılında Güreş Okulu, 1990 yılında Anadolu Öğretmen Lisesi ve 1997 yılından itibaren de YİBO olarak eğitim öğretim hizmeti verdi.

Dernek Başkanı Av. Ünal Yılmaz, 80 yıllık geçmişi bulunan Pamukpınar’ın birçok başarılı insan yetiştirdiğini belirterek, “İlimizin ve Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Pamukpınar 80 yıldır; bakanlar, milletvekilleri, müsteşarlar, valiler, hakimler, savcılar, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, yazarlar, şairler, sanatçılar ve hatta dünya şampiyonları yetiştirmiş, kurumsal kültürü ve ruhu olan bir yerdir. Tarihi ve kültürel bir değer olan Pamukpınar’ın günümüzdeki durumu ve yakın geleceğine ilişkin belirsizliği tüm Pamukpınarlıları derinden yaralamaktadır.” dedi.

Dernek Başkanı Av.Ünal Yılmaz konuya ilişkin değerlendirmesinde; “Çok güzel bir buluşma oldu, anılarımızı konuştuk. Ayrıca Okulumuzun mevcut durumu ve geleceğine ilişkin istişarelerde bulunduk. Çok faydalı fikir alışverişlerimiz oldu. Pamukpınar’ın geleceği ve mevcut arazi yapısıyla ilgili görüşleri ilgili devlet dairelerimize ileteceğiz. İnşallah biz diliyoruz ki Pamukpınar ruh anlamında olsun fiziki varlık anlamında olsun hayatına devam eder, canlılığını sürdürür. Bu anlamda çalışmalar yapacağız. Pamukpınar kapatılsın ya da açık kalsın gelecek sene de sonraki yıllarda da burada bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu toplantı vesilesiyle buraya gelen bütün arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza, dostlarımıza, öğretmenlerimize, herkese ve bizlere katkı sunan okul yönetimimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

