Türkiye’nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan hayvan pazarında Kurban Bayramı telaşı yaşanıyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan hayvan pazarında Kurban Bayramı telaşı yaşanıyor.

Sivas kent merkezine 84 kilometre uzaklıktaki Şarkışla Hayvan Pazarı, adeta hayvan piyasasının belirlendiği yer olarak anılıyor. Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar Cumartesi günü alıcıları ile buluşuyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Şarkışla Hayvan Pazarı da hareketlilik yaşanıyor. Canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarla buluşturuluyor. Hayvan satıcıları yem ve mazot fiyatlarından yakınırken, bazı alıcılar fiyatların normal olduğunu belirtti.

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'ndan kurbanlık alan Osman Taşlık, "Fiyatlar biraz pahalı ama alıyoruz yani. Hem hayvan sayısı hem de insan sayısı olarak çok kalabalık. Alınıyor da satılıyor da. Ben kurbanlığımı 23 bin liraya aldım" dedi.



“Ben fiyatlardan memnunum”

Mevlüt Avcı ise, “Allah’ın izniyle kurbanımızı almak için gelmiştik ve aldık. 47 bin 500 liraya Simental tosun aldık. Burası Türkiye’nin en büyük canlı hayvan pazarı ve buradaki fiyatlar uygun. Ben fiyatlardan memnunum, Allah kabul etsin inşallah.



“Buraya kurbanlık almaya geldik”

Kahramanmaraş’tan kurban almak için gelen Mehmet Karagöl, “Buraya kurbanlık almaya geldik. Hayvan sayısı geçen aylara göre az. Herkes kurbanlığını alıp ahırlara koydu, çoğu hayvan da meralarda otlakta olduğu için geçtiğimiz aylara göre hayvan sayısı az. Yakıt pahalı olduğu için daha önceden Türkiye’nin her yerinden alıcı geliyordu. Şu an yakıt ve nakliye pahalı olduğu için gelmiyor” dedi.



“Pazarımızdan gayet memnunuz ”

Mehmet Yıldız, kurbanlıklarını satmak için Kahramanmaraş’tan pazara gelip, “Ben pazara 8 tane hayvan getirdim. Şu an 2 tane satılmayan hayvanım kaldı, gayet memnunuz pazarımızdan. Hayvan sayısı çok ama mazot pahalı. Önceden her hafta 3 araba geliyorduk ama şimdi yakıt pahalı olduğu için 3 satıcı bir olduk tek arabayla geldik. İneklerin fiyatı 30 bin liradan başlıyor, 2520 bin liraya kadar devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.