Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu’daki yaraları saracak

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından Sivas İl Özel İdaresi tarafından Kastamonu’ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Geçtiğimiz yıl Kastamonu’da yaşanan sel felaketine çok sayıda iş makinesi ve personel ile destek veren İl Özel İdaresi, bir kez daha yaraları sarmak için yola çıktı. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, idare Makine İkmal ve Bakım Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgeye gidecek personel ile bir araya geldi. Algın, programda personele kazasızbelasız çalışma temennisinde bulunuldu.

İş makinelerini uğurlayan Genel Sekreter Kadir Algın, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kastamonu’ya 5 adet damperli kamyon, 1 adet kasalı kamyon ve 1 adet kazıyıcı kepçe gönderildiğini söyledi.

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