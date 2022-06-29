Parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında rekabet gücümüz artacak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmayı hedeflediklerini söyledi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmayı hedeflediklerini söyledi .

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde bulunan Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) ve Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) yetkililerinden oluşan bir heyet 28 Haziran 2022 Salı günü Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (SBTÜ) ziyaret ederek iş birliği yapılabilecek bilimsel projeler ve SBTÜ’nün teknolojik alt yapı imkanlarını yerinde inceledi.

Ankara’dan SBTÜ’ye gelen heyette NATEN Başkanı Dr. Belma Soydaş Sözer, NATEN Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yalçın Elarman, NATEN ArGe Koordinatörü Merve Taner Camcı, NATEN Mühendisi Selim Topal ve BOREN Mühendisi Nasuh Arık yer aldı.

Heyet, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile birlikte öncelikle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilen ve SBTÜ tarafından yürütülen İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi çerçevesinde Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Sivas İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurulan İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde incelemelerde bulundu. İleri Alaşımlar Üretim Merkezi bünyesinde kurulan Gaz Atomizasyon, Vakum Atomizasyon Eritme ve Eklemeli İmalat Sistemlerini yerinde inceleyen heyete, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ve SBTÜ akademisyenleri tarafından bilgi verildi.

Sivas İŞGEM’de bulunan SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hızlı Katılaştırma Laboratuvarını da ziyaret eden heyete, burada yürütülen bilimsel projeler ve laboratuvarın teknik alt yapısı hakkında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan tarafından bilgi verildi. Program, SBTÜ ile NATEN ve BOREN arasında iş birliği yapılabilecek bilimsel çalışma konularının görüşüldüğü istişare toplantısı ile devam etti

Konu ile ilgili bir açıklama yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında Ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve bu gücü sürekli kılmak amacıyla faaliyet alanları çerçevesinde yeni ürünler üretmeyi, var olanları geliştirmeyi ve ülkemizi bu alanlarda dünya lideri yapmayı görev kabul eden TENMAK, bünyesinde bulunan enstitüler aracılığıyla bilimsel araştırmalar yapan ve yaptıran, bu araştırmaları koordine eden, teşvik ve destek sağlayan son derece önemli bir kurumdur. Bu Kurumumuz bünyesinde bulunan Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) ve Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) yetkililerinden oluşan Heyetin, faaliyet alanlarıyla ilgili olarak Üniversitemizde yürütülen projeleri ve teknolojik alt yapımızı incelemek üzere İlimize gelmelerinden ziyadesiyle memnuniyet duymaktayız. Gerçekleştirilen teknik gezide, Üniversitemizin teknolojik alt yapısıyla birlikte birçok proje de istişare edildi. Özellikle Üniversitemizde yaklaşık 6 ay önce laboratuvar ortamında akademisyenlerimizce tamamen yerli olarak üretilen NeodimyumDemirBor mıknatısların endüstriyel boyuta taşınması için yapılabilecek ortak çalışmaları değerlendirdik. Bu konudaki kurumsal iş birliğimiz ve istişarelerimiz devam edecek. İlgileri ve destekleri için NATEN Başkanımız Dr. Belma Soydaş Sözer ve heyette bulunan diğer tüm yetkililere teşekkür ediyorum.” dedi.

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