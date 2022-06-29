Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı Sivas’ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri zeytinyağı yardımı ile kurtardı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri, zeytinyağı yardımı ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde TÜRESAŞ vagon üretim atölyesi bahçesinde yaşandı. Bir kedi yapım aşamasındaki vagonun metal bölümüne sıkıştı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi zeytinyağı yardımıyla sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.