Dut toplamak isteyen Alperen'in eline korkuluk demiri saplandı

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, dut ağacına uzanmak için bahçe duvarı üzerindeki demir korkuluklara tırmanmaya çalışan Alperen Yancı (12), dengesini kaybedince demir çubuk sol eline saplandı. tfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarılan Yancı, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde yaşandı. Mahallenin çocuklarından Alperen Yancı, müstakil bir evin bahçesindeki dut ağacından meyve koparmak için bahçe duvarının üzerine çıktı. Ağca uzandığı sırada dikkatsizlik sonucu korkuluk demiri sol eline saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Alperen'in eline saplanan korkuluk demirini hidrolik makas yardımı ile kesti. Korku ve panik içerisindeki çocuk ambulansa alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen'in eline saplanan demir, ameliyatla çıkarılacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2022-06-30 19:50:26
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