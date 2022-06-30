Dut toplamak isteyen Alperen'in eline korkuluk demiri saplandı

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, dut ağacına uzanmak için bahçe duvarı üzerindeki demir korkuluklara tırmanmaya çalışan Alperen Yancı (12), dengesini kaybedince demir çubuk sol eline saplandı. tfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarılan Yancı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde yaşandı. Mahallenin çocuklarından Alperen Yancı, müstakil bir evin bahçesindeki dut ağacından meyve koparmak için bahçe duvarının üzerine çıktı. Ağca uzandığı sırada dikkatsizlik sonucu korkuluk demiri sol eline saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Alperen'in eline saplanan korkuluk demirini hidrolik makas yardımı ile kesti. Korku ve panik içerisindeki çocuk ambulansa alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen'in eline saplanan demir, ameliyatla çıkarılacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-06-30 19:50:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.