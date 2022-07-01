Yaz Kur’an kursları doldu taştı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Yaz Kur’an kurslarının açılması ile mescitler öğrencilerle dolup taştı.

Gürün’de bu yıl “Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel” temasıyla yaz Kur’an kursları kapılarını Kur’an talebelerine açtı. Kursları ziyaret eden İlçe Müftüsü Dr. Hüseyin Bayrak yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelindeki bütün camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda yaz Kur’an kursları düzenliyoruz. Bizim için yaz kursları çok önemlidir. Çünkü bu kurslar geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın manevi gelişimi, karakter oluşumu ve değerler eğitimi açısından büyük bir fırsattır. Çocuklara karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Milli ve manevi değerlere bağlı Kur’an ve sünnet rehberliğinde İslam’ın ilkeleriyle tanışmaktır.” dedi.

Yaz kurslarına yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini dile getiren Bayrak, “Hamdolsun, camilerimizin neşesi, çocuklarımızla tekrar buluştuk. Onlar camilerimizin gülleri, Kur’an ehli talebelerimizdir. Bu vesileyle çocuklarını bizlere emanet eden tüm velilere teşekkür ediyorum. Kurslarda görev alan bütün hocalarımıza başarılar diliyorum. Bu kurslara katılım sağlayan çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.