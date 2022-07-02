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Vali Şimşek: “Sevgi, barış ve hoşgörü tohumları yeniden yeşertilecek” Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen programlarla anıldı

İHA

Vali Şimşek: “Sevgi, barış ve hoşgörü tohumları yeniden yeşertilecek” Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen programlarla anıldı

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen programlarla anıldı.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şairyazarozan, 2 otel personeli ve otel dışında ki 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 29. yıl dönümünde anma programları düzenlendi.
İlk olarak Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve il protokolü Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan eski Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı, dua etti. Bu anma programına ayrıca; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Kartaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi partilerin il başkanları ve protokol mensupları katıldı.
Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek burada yaptığı konuşmada sevgi, barış ve hoşgörü tohumlarını yeniden yeşertmenin gayretinde olduklarını belirterek. “Bugün ilimizde meydana gelen acı ve üzücü olayın yıl dönümü, bu vesile ile buradayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz, onlara dualarımızı gönderiyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Sivas gibi Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu’nun birik ve dirlik yurdu, hoşgörü diyarı ilde böyle bir acı olayın gerçekleşmesi hepimiz için üzüntü verici. Hepimizi derinden yaralayan bir olay. Bu üzüntü sadece Sivaslıların değil tüm ülkemizin üzüntüsüdür, tüm insanlığın acısıdır. Bu olayda en çok mağdur olan bu olayda hayatlarını kaybedenler ve onların aileleridir. Ancak bir o kadar da mağdur olan tüm Sivaslılardır, tüm Sivas şehridir. Aslında Sivas yüzyıllardır barışın, sevginin, hoşgörünün yeşerdiği bir topraktır. Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal bu topraklardan çıkmıştır. Bizlere de hep barışı, hoş görüyü öğütlemişlerdir. Bize düşen bu olaydan ders çıkartarak bundan sonra aramızdaki birlik ve beraberliği pekiştirip sevgi ve hoş görü tohumlarını yeniden yeşertmektir. Çocuklarımıza, torunlarımıza, bizden sonraki nesillere de sevgi dolu, barış dolu, hoş görü dolu bir dünya bırakmaktır. Tüm çabamız bu yöndedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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