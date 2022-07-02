Yiğidolar pas ve pres çalıştı

Sivasspor, 20222023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda yoğunluklu olarak pas ve pres çalışması yapıldı.

Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 4'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, kanat şut çalışmaları ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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