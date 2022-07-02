Diş hekimleri mesleğe ilk adımı attı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan diş hekimleri yemin ederek mesleğe ilk adımı attı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni yapıldı.

4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonunda gerçekleşen törene SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Sivas Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Duysal Tatlısu Deneyici, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven “Diş Hekimliği Fakültemiz; dinamik yapısı, yetkin akademik kadrosuyla üniversitemizin çok kıymetli fakültelerinden biridir. Yıllardır sağlık sektörüne çok başarılı diş hekimleri yetiştiriyor. Ayrıca öğrencilerimizi tebrik etmek istiyorum çünkü 5 yıldır çok zahmetli bir eğitimden geçerek bu günlere geldiler. Ancak kendilerinden ricam, öğrendikleri bilgilerle yetinmeyip kendilerini her daim yetiştirmeleri olacak” dedi.

“Disiplinle ve inançla çalıştık”

Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ise “Burada ortak bir gurur için bir araya geldik. Bizler Diş Hekimliği Fakültesi olarak büyük uğraşlar ile 26 yıldır şehrimize yoğun ve etkin bir biçimde hizmet veriyoruz. Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasına girmek için hocalarımızla birlikte her zaman disiplinle ve inançla çalıştık” şeklinde konuştu.

Sivas Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Deneyici de mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine diplomaları ile plaketleri takdim edildi.

Mezuniyet töreni öğrenci andının okunması ve akabinde öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi.

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