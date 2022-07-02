Sivas’a 12 okul inşa edilecek Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek; tasfiye ve fesih edilen il genelindeki 12 okulun yapım işi ihalelerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi talimatını verdi

Sivas’ta; Eğitim Yatırımları Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonunda yapılan toplantıda devam eden ve planlanan eğitim yatırımlarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya; Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ile ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, devam eden ve planlanan eğitim yatırımları ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından kurumların gerçekleştireceği iş ve işlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Şimşek; tasfiye ve fesih edilen il genelindeki 12 okulun yapım işi ihalelerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Bu çerçevede il genelinde; 16 derslikli Yakupoğlan İlkokulu ve Ortaokulu, 6 derslikli Mimar Sinan Mahallesi Anaokulu, 12 derslikli Mustafa Necati İlkokulu/Divriği, 12 derslikli Kurtlapa İlkokulu Ortaokulu, 2 derslikli Zengi İlkokulu, 12 derslikli Cumhuriyet İlkokulu/Hafik, 4 derslikli Alahacı İlkokulu ve Ortaokulu, 4 derslikli Gaziköy İlkokulu ve Ortaokulu, 4 derslikli Yusufoğlan İlkokulu ve Ortaokulu/Yıldızeli, 12 derslikli Naci Demirağ Anadolu Lisesi/Divriği, 6 derslikli Eğri Köprü Anaokulu ve 16 derslikli Kongre İlkokulu yapım işi gerçekleştirilecek.

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