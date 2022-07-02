Tarım alanında yapılabilecek çalışmalar ele alındı Sivas'ta tarım alanında uygulanabilecek proje ve çalışmalar Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı

Sivas'ta, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile tarım alanında uygulanabilecek proje ve çalışmalar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi arasında imzalanan "Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli" protokolünün ardından haziran ayında gerçekleştirilen çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, tarım ve hayvan sağlığı alanında eğitim veren Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin durumu ve gelecekteki konumu değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, geleceğin en önemli konu başlıklarının gıda güvenliği, bilinçli tarımsal üretim, su ve çevre olacağını ifade ederek bu alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaların büyük önem taşıdığını kaydetti. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde ülke genelinde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Aslan, Sivas özelinde yürütülecek çalışmalar için de tüm paydaşlarla bir araya gelindiğini ifade etti.

“Ortak hareket ederek yol haritamızı belirleyeceğiz”

Tarım, üretim, gıda güvenliği, su ve çevrenin günümüzün ve geleceğin en önemli konuları arasında yer aldığının altını çizen Aslan; “Bu alanlarda gelecek planlaması yaparken, sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla ortak hareket ederek yol haritamızı belirleyeceğiz. Sivas'ta tarım ve hayvan sağlığı alanında eğitim faaliyeti yürüten Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin eğitimüretim altyapısını güçlendirmek, tarım ve hayvancılık alanında yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirerek ülkemizin eğitim temelli tarımsal üretim ve kalkınma potansiyelini artırmak istiyoruz. Bu çerçevede Haziran ayı içerisinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Sizlerle tüm bu çalışmaları değerlendirirken, yeni fikir ve önerileri gündeme getirecek, gelecek planlamalarımızı şekillendireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ise geleceğin en önemli alanlarından bir tanesi olan tarımsal üretim konusunda eğitim veren kurumların tercih edilebilirliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de görüş ve önerilerini paylaştı.

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