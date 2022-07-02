İki araç çarpıştı, köprü ayağına çarparak durabildi Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazaya karışan Ford Transit marka araç köprü ayağına çarparak durabildi

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Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazaya karışan Ford Transit marka araç köprü ayağına çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 14.30 sıralarında SivasKayseri karayolu terminal kavşak yakınlarında meydana geldi. T.H yönetimindeki 34 PJ 6286 plakalı Toyota marka otomobil Sultan Şehir bulvarına döneceği esnada KayseriSivas istikametine gelen E.K yönetimindeki 58 ABK 093 plakalı Ford Transit marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen Ford Transit marka araç yaklaşık 100 metre ileride bulunan köprü ayağına çarparak durabildi. Transit' de sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne karılırdı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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