Avrupa 3.'sü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonasında 3'ü olan Yüksel Sarıçiçek, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde törenle karşılandı

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonasında 3'ü olan Yüksel Sarıçiçek, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde törenle karşılandı.

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemize bronz madalya kazandıran Sarıçiçek, 77 kiloda Macar rakibi Rajmund Zurai'yi 74 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olmasından dolayı Zara ilçesi çevreyolunda ilçe halkı tarafından karşılandı.

Karşılama sonrası Zara ilçe stadyumunda devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Öncelikle kulübümüzün kuruluşundan bugüne emeği bulunan belediye başkanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Yüksel kardeşimizde Avrupa, Dünya Şampiyonluğunu dört ay sonra daha geniş çerçevede hem ilimizde ve hem ilçemizde kutlamış olacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ise, "Öğrencilerimizi yetiştirip böyle Avrupa’da ve dünyada Türk Bayrağını dalgalandırdıklarını gördüğümüz zaman Çok büyük onur duyuyoruz. Tabi ki bu işler de kolay olmuyor. Zahmetli, yılları alıyor bir sporcumuzun Avrupa’da, dünyada madalya alabilmesi. Yüksel’de bunu hak etti, çok çalıştı. Çok emek verdi. Emeğinin neticesini de aldı. Kendisini kutluyorum." diye konuştu.

Milli Güreşçi Yüksel Sarıçiçek de disiplinli ve uzun süren kamp döneminin ardından başarıyı yakaladığını, müsabakaların şampiyonu olmak istediğini ama saniyelik hatayla ülkemiz adına bir şampiyonluğu ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Bu başarı için uzun yıllarını verdiğini de dile getiren Sarıçiçek, ailesine, hocalarına ve üzerinde emeği olan herkese teşekkürlerini sundu.

Törenin ardından Sarıçiçek’i Kaymakam Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Fatih Çelik makamlarında konuk ederek ödüllendirdi.

Ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Milli Sporcuyu karşılamaya Zara Belediye Güreş Spor Kulübü, Zara Spor FK yöneticileri, Rize Çaykurspor ve TEİAŞ Spor Kulübü antrenör ve güreşçileri ile vatandaşlar katıldı.

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