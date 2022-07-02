Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı



Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 3 Afgan arkadaşın oturduğu evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 1 saatte söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5´inci katındaki dairede, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Evden yükselen dumanlar, kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı. Evde, 7 yıl önce Afganistan´dan Türkiye´ye gelen 3 kişinin yaşadığı öğrenildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Dairede yaşayan ve yangını haber alınca binaya gelen Mahmut Hüseyin Nazuri, "Ben iş yerindeydim, ev sahibim aradı. Evde yangın çıktığını söyledi. Koşa koşa geldik. Sağ olsun, itfaiyeciler de hemen geldi ve yangını söndürdüler. Yangın büyük ihtimalle buzdolabından çıkmış çünkü buzdolabı paramparça olmuş durumda. Ev berbat durumda. 7 senedir Türkiye´deyiz, yaklaşık 1 senedir bu evde oturuyoruz. 3 arkadaş birlikte kalıyoruz. Çok şükür evde kimse yoktu. Herkes işteydi" dedi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-07-02 17:21:29



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