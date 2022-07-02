Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları devam etti

DG Sivasspor, 20222023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızıbeyazlılar yeni sezon hazırlıklarına kampın 4’üncü gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 18.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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