Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza

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Sivas’ta trafik ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Sivas Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, 80. Yıl Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, ışık ihlali yapan sürücüleri dron görüntüleriyle tespit etti. Denetimlerde ışık ihlalinde bulunan 4 sürücüye 427’şer lira para cezası uygulandı.

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