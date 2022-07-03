Madımak'ta ölen Halk Ozanı Muhlis Akarsu'nun adının verildiği kültürevi açıldı

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylar sırasında Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler arasında yer alan Sivaslı halk ozanı Muhlis Akarsu adına planlanan ancak uzun zamandır bitirilemeyen kültürevi inşaatı tamamlandı. Muhlis Akarsu Kültürevi açıldı.
Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal etkinleri sırasında 1993'te Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden halk ozanı Muhlis Akarsu adına Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde yapımına başlanan ancak uzun süre tamamlanamayan kültürevinin bitirilmesi için Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği MESAM Başkanı Recep Ergül devreye girdi. Kültürevi inşaatının tamamlanması için bir banka sponsor oldu. MESAM'ın girişimi sonucu yapımı tamamlanan Muhlis Akarsu Kültürevi'nin açılışı yapıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Mürsel Alban, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kadim Durmaz, Ulaş Karasu, MESAM Başkanı Recep Ergül ile MESAM üyesi yaklaşık 200 ozan ve sanatçı katıldı.
Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu saldırı bilinki bu toprakları var eden, bu topraklarda birlikte yaşamamızı sağlayan, geçmişten günümüze barış ve kardeşlik kültürümüze yapılan bir saldırıdır." dedi. Ağbaba, kültürevinin yapımında destek olan herkese ise teşekkür etti.
MESAM Başkanı Recep Ergül ise, "Muhlis Akarsu için yapılan bu kültürevini tamamlanmadan bırakmak bizim toplumumuzun ayıbı olurdu. Çünkü Muhlis Akarsu bizim onurumuz ve şerefimizdir. Bu kültür evini biz inşa ettik, sahip çıkacak olan ise sizlersiniz. Biz her sene burada olacağız. İçerisini de doldurmamız lazım. Açılışa katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Muhlis Akarsu Kültürevi'nin açılışı gerçekleştirildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-07-03 13:05:55
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