Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyor



SİVAS, (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi Bolu'daki kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 5'inci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ekip daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Takım son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Günü tek antrenmanla tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-03 14:43:03



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