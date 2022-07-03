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Bu lunaparkta engelli çocuklar ücretsiz eğleniyor Sivas’ta engelli çocuklara kapılarını açan lunaparkta 60'a yakın engelli çocuk gönüllerince eğlendi Engelli çocuklar kendilerine özel çıkartılacak kartlarla bu lunaparkta istediklerinde ücretsiz olarak eğlenebilecek

İHA

Bu lunaparkta engelli çocuklar ücretsiz eğleniyor Sivas’ta engelli çocuklara kapılarını açan lunaparkta 60'a yakın engelli çocuk gönüllerince eğlendi Engelli çocuklar kendilerine özel çıkartılacak kartlarla bu lunaparkta istediklerinde ücretsiz olarak eğlenebilecek

Sivas’ta engelli çocuklara kapılarını açan lunaparkta 60'a yakın engelli çocuk gönüllerince eğlendi. Engelli çocuklar kendilerine özel çıkartılacak kartlarla bu lunaparkta istediklerinde ücretsiz olarak eğlenebilecek.
Sivas'ta Kılınç Lunapark İşletmesi, Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak ‘Engelleri Aşalım’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe 60 engelli çocuk ve aileleri katıldı. Etkinlik çerçevesinde engelli çocuklar parkta doyasıya eğlendi. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kılınç Lunapark İşletmesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, ilerleyen günlerde engelli ailelerine verilecek özel kartlarla engelli çocuklar istedikleri zaman parkta eğlenebilecek.

“İlk kez engelli kardeşlerimize kapı açan lunapark oldu”
Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de ilk kez engelli kardeşlerimize kapı açan lunapark oldu burası. Bu çocuklar bir gün burada eğlensinler, bu eğlence onlara bir yıl yeter. Yani bu engelli kardeşlerimizin burada bir gün yaşadıkları eğlence bir yıl boyunca devam edecek ve biz bu çocuklarımıza kart bastırarak, çocuklarımız lunaparkta eğlenecek. Bu projede bize destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Engelli çocukların mutluluğunu görmek, huzurlu bir şekilde eğlenmelerini hissetmek bizi mutlu ediyor. Şu an burada 60 tane engellimiz var” dedi.

“Türkiye’deki lunaparkların içerisinde bir ilk”
Engelli aileler için süresiz kart çıkartacaklarını belirten Lunapark İşletme Müdürü Durmuş Ali Güvenç, “Bugün engelleri aşma programı var. Bu program Türkiye’deki lunaparkların içerisinde bir ilk. Engelliler için belirli bir sayımız yok, ailelerimiz burada diledikleri gibi eğlenebilme hakkına sahipler bugün için. Bu başlatmış olduğumuz proje ilk olduğu gibi burada da kalmasın istiyoruz. Bu yüzden engelli aileleri için kart çıkartacağız. Bu kartlar eşliğinde diledikleri zaman gelip eğlenecekler. Bu proje sadece bir güne mahsus kalmayacak. Toplumun her birimine ve her köşesine temas eden bir işletme olarak bu projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Ben de çocuğumun mutluluğuyla mutlu oldum”
Bu etkinlikten dolayı teşekkür eden Nevin Doğan'ın annesi Yasemin Doğan, “Benim kızım engelli, 24 yaşında. Bu etkinliğe katıldık çok memnun olduk, çok sevindik. Çocuklarımız için çok iyi oldu, herkesten Allah razı olsun. Çocuğum çarpışan arabaya bindi, dönme dolaba bindi buradaki çoğu oyuncağa bindi ve çok sevindi, çok mutlu oldu. Ben de çocuğumun mutluluğuyla mutlu oldum. Bütün engellilerin bir şeyler yapmasını istiyorum. Çünkü sürekli evde tek başına benim çocuğum, dışarıya asla tek başına bırakamam engelli olduğu için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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