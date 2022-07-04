Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor’da

İHA

Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor’da

Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor'da forma giyen 25 yaşındaki Berkay Yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşilbeyazlılar, bu çerçevede orta saha oyuncusu Berkay Yıldız’ı kadrosuna kattı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve futbolcu Berkay Yıldız katıldı.
1997 doğumlu olan genç futbolcu, daha öncele Bursaspor, Çankaya FK, 52 Orduspor, Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımlarında oynamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta Yöresel Ürün Satış Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta Yöresel Ürün Satış Merkezi açıldı
Bu lunaparkta engelli çocuklar ücretsiz eğleniyor Sivas’ta engelli çocuklara kapılarını açan lunaparkta 60'a yakın engelli çocuk gönüllerince eğlendi Engelli çocuklar kendilerine özel çıkartılacak kartlarla bu lunaparkta istediklerinde ücretsiz olarak eğlenebilecek
YEREL HABERLER Bu lunaparkta engelli çocuklar ücretsiz ...
Uğur Çiftçi: “Hedefim milli formayı giymek” Sivassporlu Uğur Çiftçi: “Sivasspor ile bütünleştim” “Avrupa’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz”
YEREL HABERLER Uğur Çiftçi: “Hedefim milli formayı ...
Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz
YEREL HABERLER Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz
Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları ...
Sivasspor günü tek idmanla tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor günü tek idmanla tamamladı
Madımak'ta ölen Halk Ozanı Muhlis Akarsu'nun adının verildiği kültürevi açıldı
YEREL HABERLER Madımak'ta ölen Halk Ozanı Muhlis Akarsu'nun adının ...
Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza
YEREL HABERLER Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ...
Sivas'ta cip şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı  
YEREL HABERLER Sivas'ta cip şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı  
İran dönüşü Sivas’ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı İran’dan tatil dönüşü Sivas’a ulaşan iki aile evlerine varamadan İmranlı ilçesinde kaza geçirdi Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise ağır yaralandı
YEREL HABERLER İran dönüşü Sivas’ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır ...
Yuvasından düşen yavru atmacalara sahip çıktı, ekiplere teslim etti Sivas’ta bir vatandaş yuvadan düşen iki yavru atmacaya sahip çıkarak ekiplere teslim etti
YEREL HABERLER Yuvasından düşen yavru atmacalara sahip çıktı, ...
Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları devam etti
Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı
YEREL HABERLER Afgan 3 arkadaşın kaldığı ev yandı
Apartmanda çıkan yangın korkuttu Sivas’ta bir apartmanın 5’inci katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangın korkuttu Sivas’ta bir ...
Avrupa 3.'sü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonasında 3'ü olan Yüksel Sarıçiçek, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde törenle karşılandı
YEREL HABERLER Avrupa 3.'sü Sarıçiçek memleketinde törenle ...
İki araç çarpıştı, köprü ayağına çarparak durabildi Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazaya karışan Ford Transit marka araç köprü ayağına çarparak durabildi
YEREL HABERLER İki araç çarpıştı, köprü ayağına çarparak ...
Tarım alanında yapılabilecek çalışmalar ele alındı Sivas'ta tarım alanında uygulanabilecek proje ve çalışmalar Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Tarım alanında yapılabilecek çalışmalar ele ...
Ulaş’ta hayırseverlerin desteğiyle Kur’an kursu açıldı Sivas’ın Ulaş ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan Merkez Cami bünyesindeki Kur’an kursu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Ulaş’ta hayırseverlerin desteğiyle Kur’an kursu ...
Sivas’a 12 okul inşa edilecek Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek; tasfiye ve fesih edilen il genelindeki 12 okulun yapım işi ihalelerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi talimatını verdi
YEREL HABERLER Sivas’a 12 okul inşa edilecek Sivas Valisi Dr. ...
Diş hekimleri mesleğe ilk adımı attı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan diş hekimleri yemin ederek mesleğe ilk adımı attı
YEREL HABERLER Diş hekimleri mesleğe ilk adımı attı Sivas Cumhuriyet ...
Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı (3)
YEREL HABERLER Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını ...
Yiğidolar pas ve pres çalıştı
YEREL HABERLER Yiğidolar pas ve pres çalıştı
Sivas Olaylarının 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı (2)
YEREL HABERLER Sivas Olaylarının 29'uncu yılında hayatını ...
Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.