Aslan, rehber öğretmenlerle toplantı yaptı Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih süreci öncesinde kentte görev yapan rehber öğretmenlerle online toplantı gerçekleştirdi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih süreci öncesinde kentte görev yapan rehber öğretmenlerle online toplantı gerçekleştirdi.

Tercih sürecinin çok hassas ve titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Aslan, tercih kılavuzunun tüm detayları ile incelenerek anlaşılması gerektiğine dikkat çekerek "Hep birlikte özveriyle ve iyi niyetle bu süreci yürüteceğiz" dedi. Tercih sürecinde mesleki eğitim konusuna hassasiyet gösterilmesini de isteyen Aslan, geleceğin ihya ve inşasında meslek sahiplerinin önemli bir rol üsteleneceğine vurgu yaparak; "Öğrencilerimize mesleki eğitimin önemi ve geleceğini iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği sizin rehberliğinizle şekillenecek. Hem çocuklarımızın, hem de ülkemizin geleceği için mesleki eğitimin ve bu konuların önemini iyi anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.



"Başarılarımızı her sene daha ileriye taşıyacağız"

LGS sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak Sivas'ın başarısını daha yukarı taşıdığına dikkat çeken Aslan, "İl genelinde geçen yıla göre daha başarılı bir durumdayız. Bunda sizin katkınız büyük. Her öğretmenimizin emeği var. Biz, 'her sene daha ileriye' mottosuyla hep birlikte başarılı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu başarıda hizmetli personelimizden, okul aile birliklerimize, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize kadar en büyük katkı sizlerindir. Ben bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha başarılı olacağız" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal'ın tercih sürecine yönelik bilgilendirmede bulunduğu toplantıda, rehber öğretmenler de görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.