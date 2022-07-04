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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta kurban hissesi için bağışlar devam ediyor

İHA

Sivas’ta kurban hissesi için bağışlar devam ediyor

Sivas Hayat Ağacı Derneğinde Vekâletle Kurban Kampanyası çerçevesinde 3 bin 950 TL olan kurban hissesi bağışları için banka havalesi 6 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Elden bağışlar 8 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek.
Sivas Belediyesi’ne ait Hayat Ağacı Derneği, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban hissesi bağışları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Hayır sahipleri, dernek merkezinde makbuz karşılığında ya da banka havalesi ile kurban hissesi Hayat Ağacı Derneğinde Vekâletle Kurban Kampanyası çerçevesinde 3 bin 950 TL olan kurban hissesi bağışları için banka havalesi 6 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecek. Elden bağışlar 8 Temmuz Cuma günü saat 12.00’ye kadar devam edecek.
Hayır sahipleri, dernek merkezinde makbuz karşılığında ya da banka havalesi ile kurban hissesi bağışlayabilecek. Banka havalesi ile yapılacak bağışlar ise 6 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek. Kurban bağışlarını elden yapmak isteyen hayır sahipleri, 8 Temmuz Cuma saat 12.00’ye kadar dernek merkezinde vekâlet verebilecek.
İsteyen hayır sahipleri, www.hayatder.org sitesindeki Kurban bağışı hesabına isim ve telefonlarını yazıp havale yapabilecekler. Bağışçılara 5 kg kurban eti verilecek. Kurban payları, bayramın ikinci gününden itibaren dernek merkezinden teslim edilecek. Kurban kesimleri, kamera kaydına alınacak ve bağışçılara ulaştırılacak.
Hayat Ağacı Derneği’ne bağışlanan kurban etleri sayesinde Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahipleri, yılın 12 ayında, aldıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, limitleri dışında tercihlerine göre kemikli veya kemiksiz kurban eti alabilecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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