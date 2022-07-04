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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescillenen Sivas pastırması kapış kapış gitti

İHA

Tescillenen Sivas pastırması kapış kapış gitti

Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alan Sivas pastırması, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Etkinlikte vatandaşlara ücretsiz pastırma dağıtıldı. Pastırma almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar, kısa sürede pastırmaları tüketti. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret Borsası ve Sivas Ticaret Sanayi Odası iş birliği ile düzenlenen, Sivas Ticaret Borsası (STB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi alan Sivas pastırması için tanıtım etkinliği düzenlendi. Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas pastırmasının Sivas’a hayırlı olmasını dileyerek, “İlimizi bir coğrafi işaret daha kazanmış durumda. Sivas markalarımıza bir marka daha eklenmiş durumda. Uzun uğraş ve çabalar sonucu bu coğrafi işaretin ilimize kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. İlimize hayırlı olmasını diliyorum. Sivas ilimizin de 19 adet coğrafi tescilli ürünü bulunmaktadır. Sivas pastırmasının tescilinin ardından bugün de tanıtımının gerçekleştirilmesi ve farkındalık oluşturulması meşhur Sivas pastırması sözünün bu şehre ne kadar yakıştığını da göstermektedir. Ticaret Borsamızın 2020 yılında pastırmamızın tescili için başlatmış olduğu süreci başarıyla tamamlaması bu nefis lezzetin gelecek nesillere aktarılması için de önemli bir adım olmuştur. Binlerce endemik bitkinin bulunduğu Sivas’ın eşsiz yaylalarında yetiştirilen büyükbaş hayvan etinden ve Sivas tuzundan elde edilen Sivas pastırması inşallah yapılacak tanıtım faaliyetleriyle en önlerde yerini alacaktır” dedi.

Bilgin: “Markalaşmamız gerekiyor”
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, markalaşmanın öneminden bahsederek, “Sivas’ın tüm değerlerinin tescil edilmesi, markalaşması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Birçok ürünümüz var ama günümüzün ticari hayatında ürünlerin değerinde satılabilmesi için tescillenmesi ve en az onun kadar önemli markalaşmamız gerekiyor. Bu noktada yapılan bu çalışmalar aslında markalaşmada önemli bir adım. Öncelikle ürünün Sivas yöresine ait olduğunu tescil ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de her değerimizi markalaştırarak ticarileştirdiğimiz zaman daha değerli bir noktaya gelecek” diye konuştu.

Eken: “Sivas hak ettiği yere gelecek”
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise yaptığı konuşmasında, Sivas’ın hak ettiği yere geldiğini söyleyerek, “Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyorum: Kayseri pastırması da çok güzel ama Sivas pastırması etinden, sütünden, yerinden, yeminden, havasından tam imal edilen yer Sivas. Artık inşallah bugünkü bu tanıtımla birlikte yurt dışından, yurt içinden gelen yatırımcımız, sılaı rahim için gelen hemşerilerimiz fark etmez hepsinden pastırmamızın tadına bakacaklar İnşallah. Bir taraftan Ticaret Odası, bir taraftan Ticaret ve Sanayi Odamız, bütün STK’larımız hep birlikte ürünlerimize, ürettiklerimize markalarımıza sahip çıkarsak Sivas hak ettiği yere gelecek” ifadelerini kullandı.

Hastaoğlu: “Bu başarı hepimizin”
Son olarak konuşan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise, Sivas adına önemli bir adım attıklarını vurgulayarak şunları söyledi; “2020 yılında Sivas Ticaret Borsası olarak Sivas pastırmasına yönelik başlatmış olduğumuz süreci tamamladık. Sivas pastırmasının Coğrafi İşaret Belgesini alarak bu nefis lezzeti gelecek nesillere aktarmak için çok önemli adımı atmış olduk. Lezzetini Sivas’ta yetişen büyükbaş hayvanların etlerinden ve Sivas tuzundan alan tescili ile birlikte hem ticari hem turizm anlamında ilimize büyük katkı sağlayacak olan Sivas pastırması böylelikle coğrafi işaretli ürünler arasına katılarak markalaşmış oldu. Bu başarıyı hep birlikte kutluyoruz. Başarı sadece bizim değil hepimizin.”

Ücretsiz pastırma dağıtıldı
Programın ardından pastırma üreticileri tarafından açılan stantlarda vatandaşlara ücretsiz pastırma dağıtıldı. Pastırma almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar, kısa sürede pastırmaları tüketti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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