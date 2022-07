Merdiven altı et çekimine dikkat Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği başkanı vatandaşların merdiven altı hijyen olmayan yerlerde et çektirmekten uzak durmalarını önerdi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği başkanı vatandaşların merdiven altı hijyen olmayan yerlerde et çektirmekten uzak durmalarını önerdi.

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Kurban bayramına sayılı günler kaldığını ifade ederek, et çekimi konusunda Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül ile birlikte ortak açıklama yaparak vatandaşlara ve esnaflara uyarıda bulundu. Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, hijyen olmayan ortamlarda ‘Et Çekilir’ yazıları asıldığını ve açık alanlarda et çekildiğini, bunun da kasap esnafını mağdur ettiğini belirterek, denetimlerin daha sıklaştırılmasını istedi. Oda başkanı Akgül, bir kilo et çekimi ücretinin de 5 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

“kasap esnafına yaptırılmasını talep ediyoruz”

Sivas ESOB Başkanı Hakan Demirgil et çekimi konusunda uyarılarda bulunarak, “Kurban bayramı piyasayı da esnafımızı da hareketlenirmiştir. Bu bayramda ehil olmayan kişilere kurban kestirilmemesini, et çekimlerinin de kasap esnafına yaptırılmasını talep ediyoruz. Çünkü; bayramda maalesef ehil olmayan kişiler, evlerinin önüne, bahçelerine ve temiz olmayan açık alanlara kıyma makinesi koyarak hijyen kurallarına uymadan et çekerek haksız kazanç elde etmektedir. Yapılan bu uygulama bakanlık tarafından da yasak olmasına rağmen, her yıl karşımıza çıkmaktadır. Çekim sırasında hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilmemektedir. Bu da vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına vesile olmaktadır. Vatandaşlarımızın kurbanlarını kestikten sonra temiz ve hijyen kurallarına uyan, vergisini ödeyen, istihdam sağlayan kasap esnaflarımıza etlerini çektirmelerini istiyoruz” Şeklinde konuştu. Merdiven altı olarak bilinen ve usulsüz bir şekilde et çekimi yapan vatandaşlara izin verilmiyor, bu konuda Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gerekli girişimlerde de bulunuyor, vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

