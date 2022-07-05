Sivas’ta feci kaza hafif ticari takla attı: 5 yaralı Sivas’ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı

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Sivas’ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında Kayseri Malatya karayolunda seyreden 34 NJ 9951 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaşı şeride geçerek takla attı. Araçta bulunan toplamda 5 kişi ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Emniyet, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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