Sivas’ta İl Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlükleri güçlerini birleştirdi Sivas’ta İl Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlükleri “Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü” nün imzalanmasının ardından ortak basın açıklaması yaparak güçlerini birleştirdiklerini duyurdular

Sivas’ta İl Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlükleri “Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü” nün imzalanmasının ardından ortak basın açıklaması yaparak güçlerini birleştirdiklerini duyurdular.

Sivas’ta İl Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlükleri ortak basın açıklaması düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve Laboratuvar hizmetleri alanında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini arttırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran tarihinde işbirliği protokolü imzaladı. Sivas’ta da konuyla ilgi bir araya gelen İl Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlükleri yaptıkları basın açıklamasında öğrencilerin daha donanımlı eğitim alabilmeleri için iş birliği içerisinde olacaklarını söylediler.



Protokol neleri kapsıyor

Protokol çerçevesinde, okul yöneticisi ve öğretmenleri teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticileri görev alabilecek. Alan öğretmenlerine, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre, Bakanlığın belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi ve staj uygulamalarını bütçe imkanları çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, liselere alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan gibi temrinlik malzeme desteği sağlayacak, uygun donatım yapacak. Tohum yetiştirmeye yönelik ortak pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme gibi konularda iki bakanlık ortak çalışmalar yürütecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, milli eğiti müdürlüğü ile iş birliği halinde olacaklarını söyleyerek, “Bakanlıklarımız tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde işbirliği protokolü imzalamıştır. Bizlerde yerelde İl müdürlüğü olarak gerek okullarımızda eğitici noktasında gerek uygulama noktasında sahada, laboratuvarlarımızda tarımsal projelerimiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.



"Öğrenciler donanımlı yetişecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Tarım, öğrencilerin tarım müdürlüklerinin tüm imkânlarından yararlanabileceğini söyleyerek, “Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve Laboratuvar hizmetleri alanında faaliyet gösteren Tarım Meslek Liseleri adında okullarımız var. Bu meslek liselerimiz 55 ilimizde var. Bir tanesi de Suşehri İlçemizde bulunan Sezai Karakoç Tarım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Her iki bakanlık bu protokolle amaçladığı bu alanlarda öğrenim gören öğrencilerin daha donanımlı yetişmeleri, bu alanda ki öğretmenlerin yeterliliklerinin daha üst düzeye çıkarılması ve bu çerçevede sektörün ihtiyaçlarının karşılanması aranan elemanların bulunması amacıyla gerekli iş birliğini yaptı. Her türlü alanda saha, iş gücü, insan kaynağını, yetişmiş elamanını sahalarda kullanabilmek ve iş birliği yapacak. Öğrenciler tarımla ilgili teorik bilgiyi okulda alırken pratik bilgiyi atölye olarak tarım müdürlüklerimizin tüm imkânlarından faydalanılacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.