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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şimşek, traktör ve tırpanla hasat yaptı

İHA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tahtıkement köyünü ziyaret ederek burada traktör ve tırpanla hasat yaptı.

Vali Şimşek, traktör ve tırpanla hasat yaptı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tahtıkement köyünü ziyaret ederek burada traktör ve tırpanla hasat yaptı.
Vali Yılmaz Şimşek, merkeze bağlı Tahtıkement köyünü ziyaret etti. Köyde ilk olarak Kangal Akkaraman koyunu üreticiliği yapan ve 950 adet küçükbaş hayvanı bulunan Mehmet Yalçın’a uğrayan Vali Şimşek, üreticiyi tebrik ederek kolaylıklar diledi. Vali Şimşek, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tarla Günü Etkinliği'ne katıldı. Burada traktöre binerek ve tırpanla hasat yapan Vali Şimşek, üreticilere bol kazançlar diledi.

“Çiftçilerimize bol hasatlar diliyorum”
Vali Şimşek yaptığı açıklamada, Sivas’ta yem bitkilerinin çok önemli olduğunu, çiftçi maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, “Yem bitkileri hayvan yetiştiriciliğinde küçükbaş ve büyükbaş besiciliğinde maliyetlerin yaklaşık yüzde 6070’ini yem teşkil ediyor. Bu nedenle kaba yem üretimi ilimizde çok önemli. Bu anlamda Tarım İl Müdürlüğünün de güzel projeleri var ve şu anda proje alanında inceleme yapıyoruz. Kaliteli kaba yem üretimini arttırmak suretiyle hayvanların dengeli beslenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasını planlamaktadır. İl Müdürlüğümüzce uygulanan proje kapsamında merkez ve 16 ilçede 107 bin 800 kg Macar fiğ, 53 bin 900 kg Tritikale, 53 bin 900 kg yem bezelyesi ile üçlü karışım hazırlanarak yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu projede, 10 bin 780 dekar alanda 600 üreticiye destek olunup, yüzde 75 gibi bir oranda Tarım ve Orman Bakanlığımızın finansal katkısı mevcuttur. Girdi maliyetlerinizi azaltan ve hayvancılık sektörüne büyük katkısı olan bu projede sizlere bol ve bereketli hasatlar diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Şimşek, traktöre binerek hasat gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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