Devrilen kamyonet Sivas- Kayseri karayolunu 1 saat ulaşıma kapattı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralanırken, SivasKayseri karayolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı, 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında SivasKayseri karayolu üzerinde, Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Bodrum'dan Ağrı'ya gitmekte olan Abdulhakim Çaylak yönetimindeki 35 ZD 112 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada, kamyonetteki Şahizer Cimşit ve Miraç Bozkurt, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle SivasKayseri karayolunun tek şeridi ulaşıma kapandı, yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-07-05 20:01:36



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